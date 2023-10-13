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Испания. Сегунда

Бывший агент Бальде: Мне неинтересно, как сложится его карьера в «Эспаньоле»

13 Октября 2023 • 22:14 Комментировать

Федерико Пасторелло, бывший агент форварда столичного «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем игрока в «Эспаньоле».

«Как сложится будущее Бальде после аренды в «Эспаньоле»? Это больше не моя проблема, мне это уже неинтересно. Не хочу рассуждать о том, был ли переход ошибкой», — приводит слова итальянского агента издание «РБ Спорт».

Напомним, что сенегалец присоединился к «Эспаньолу» на правах аренды из «Спартака». В двух матчах в футболке нового клуба вингер не отметился результативными действиями. Соглашение нападающего с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эспаньол Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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