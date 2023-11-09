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Испания. Сегунда

​Роналдо уволил своего бывшего партнёра по команде, тренировавшего второй состав «Вальядолида»

09 Ноября 2023 • 04:41 Комментировать
Расинг
...
Вальядолид
1 2.45 X 3.20 2 3.00
11.11 18:15

Бывший игрок мадридского «Реала» Жулио Баптиста лишился работы в «Вальядолиде» - клубе, которым владеет его бывший партнер по «галактикос» Роналдо. Роковым для Баптисты, который тренировал второй состав клуба, стало поражение от «Оуренсе», которое опустило команду на четырнадцатое место первой группы второго дивизиона испанского футбола.

Накануне матча Баптиста позволил себе критику в адрес руководства клуба и тренера первой команды Пабло Пеццолано, обвинив их в том, что у него не было должного набора игроков на матч. Поражение не усилило позиции Баптисты, а, наоборот, даже ослабило. Так что новость об увольнении его вряд ли удивила.  


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