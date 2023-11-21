​«Сарагоса» уволила главного тренера после поражения в дерби

Очередной тур испанской Сегунды стал роковым для наставника «Сарагосы», 58-летнего Франа Эскриба. В прошлом он достаточно успешно тренировал «Вильярреал» в Примере - под его руководством «желтая субмарина» в 2017 году «всплыла» аж до пятого места в итоговой турнирной таблице сезона. Но справиться с «Сарагосой» ему не удалось - команда проиграла на своем поле «Уэске», другой команде из Арагона, и этого наставнику не простили. Эскриба провел у руля команды 45 матчей - не так и мало, но и не так и много. Вместе с ним на дверь указали и его помощникам, Давиду Хенерело и Хулену Масачу.
Новости
Сегодня, 21 Ноября
16 Ноября
09 Ноября
04:41 · Испания. СегундаРоналдо уволил своего бывшего партнёра по команде, тренировавшего второй состав «Вальядолида»
07 Ноября
04:26 · Испания. СегундаБлагородный Касорла отказал всем претендентам ради службы родному «Овьедо»
13 Октября
22:14 · Испания. СегундаБывший агент Бальде: Мне неинтересно, как сложится его карьера в «Эспаньоле»
24 Сентября
00:45 · Испания. СегундаШимич оскандалился в новом клубе - ему взломали профиль и опубликовали оскорбления
23 Сентября
20 Сентября
18:01 · Испания. Ла ЛигаВоспитанник «Эспаньола» Виктор Руис вернулся в клуб официально
13 Сентября
11 Сентября
04 Сентября
02 Сентября
01 Сентября
20:48 · Испания. Ла ЛигаАсенхо расстался с «Вальядолидом» официально
19:22 · Россия. Премьер-лигаАгентство Кейта Бальде подтвердило переход игрока «Спартака» в «Эспаньол»
Рекомендуем
Бан пользователя