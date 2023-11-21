​«Сарагоса» уволила главного тренера после поражения в дерби

Очередной тур испанской Сегунды стал роковым для наставника «Сарагосы», 58-летнего Франа Эскриба. В прошлом он достаточно успешно тренировал «Вильярреал» в Примере - под его руководством «желтая субмарина» в 2017 году «всплыла» аж до пятого места в итоговой турнирной таблице сезона. Но справиться с «Сарагосой» ему не удалось - команда проиграла на своем поле «Уэске», другой команде из Арагона, и этого наставнику не простили. Эскриба провел у руля команды 45 матчей - не так и мало, но и не так и много. Вместе с ним на дверь указали и его помощникам, Давиду Хенерело и Хулену Масачу.