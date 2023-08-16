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Касорла нашёл новый клуб в испанской Сегунде официально

16 Августа 2023 • 20:05 Комментировать

Знаменитый испанский полузащитник Санти Касорла продолжит свою карьеру во втором по силе испанском дивизионе - в составе хорошо знакомого ему клуба «Реал Овьедо». Об этом официально сообщает пресс-служба его новой команды.

38-летний футболист перешёл свободным агентом и подписал с клубом годичный контракт.

Напомним, что этим летом Касорла покинул катарский «Аль-Садд». За него испанец выступал на протяжении трёх последних лет. Ранее он был известен футбольному миру как игрок лондонского «Арсенала», «Вильярреала», «Малаги», многократно вызывался в национальную сборную Испании.

Отметим, что Касорла занимался в академии своего нового клуба в подростковом периоде - с 1996 по 2003 годы. В возрасте 19 лет перешёл в «Вильярреал», где и стартовала его взрослая профессиональная карьера. 
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Евро-Футбол.Ру,
Санти Касорла Реал Овьедо трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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