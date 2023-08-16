Знаменитый испанский полузащитник Санти Касорла продолжит свою карьеру во втором по силе испанском дивизионе - в составе хорошо знакомого ему клуба «Реал Овьедо». Об этом официально сообщает пресс-служба его новой команды.

38-летний футболист перешёл свободным агентом и подписал с клубом годичный контракт.

Напомним, что этим летом Касорла покинул катарский «Аль-Садд». За него испанец выступал на протяжении трёх последних лет. Ранее он был известен футбольному миру как игрок лондонского «Арсенала», «Вильярреала», «Малаги», многократно вызывался в национальную сборную Испании.

Отметим, что Касорла занимался в академии своего нового клуба в подростковом периоде - с 1996 по 2003 годы. В возрасте 19 лет перешёл в «Вильярреал», где и стартовала его взрослая профессиональная карьера.