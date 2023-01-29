Магуайр рассказал, что привнёс Каземиро в «МЮ»

Центральный защитник «МЮ» Гарри Магуайр высказался о прошедшем матче с «Редингом» (3:1) в рамках Кубка Англии.

«Мы имели кучу моментов. В перерыве поговорили о терпении, знали, что забьем гол. Каземиро сделал то, для чего пришел к нам. Это невероятный футболист. Невозможно выиграть все то, что выиграл он, не являясь топовым исполнителем. Каземиро сделал нас сильнее и улучшил моральных дух», - передает слова защитника BBC Sport.

В прошедшей встрече Каземиро отметился двумя забитыми мячами. Следующий поединок «красные дьяволы» проведут против «Ноттингем Форест» в среду, 1 февраля.