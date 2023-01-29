Тен Хаг: «Первый час игры был отличным»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рединг» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в следующий раунд престижного в Англии турнира. События игры прокомментировал наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, он считает, что его команда отлично провела первый час игры:

- Первый час игры был просто отличным, мы доминировали. Было много хороших моментов в этот промежуток времени. Не знаю, почему арбитр отменил гол Рэшфорда, - цитирует слоа тен Хага BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» двенадцать раз выигрывал Кубок Англии, в последний раз это случилось в 2016 году.