Дубль Каземиро помог «МЮ» выбить из Кубка «Рединг»

В четвёртом раунде Кубка Англии «МЮ» принимал «Рединг», и игравший 10 лет назад в Премьер-лиге клуб продержался почти час. Манкунианцы сразу принялись за дело, но большинство перспективных ударов были неточными. Ваут Вегхорст сбросил мяч на Маркуса Рэшфорда, а тот был беспощаден у левой штанги, но гол отменили из-за офсайда.

В начале второго тайма Каземиро вырвался на убойную позицию и перебросил голкипера. Спустя несколько минут бразилец оформил дубль, зарядив издали в правый нижний угол ворот. Эндрю Кэрролл получил вторую желтую карточку, и его команда тут же пропустила снова. После розыгрыша углового Бруну Фернандеш прострелил на ближнюю штангу, и Фред пяткой переправил мяч в сетку. У соперника гол престижа забил Амаду Мбенге ударом головой с нескольких метров.

3:1, «МЮ» идет дальше.