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Англия. Кубок Англии

Дубль Каземиро помог «МЮ» выбить из Кубка «Рединг»

29 Января 2023 • 00:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Рединг
окончен

В четвёртом раунде Кубка Англии «МЮ» принимал «Рединг», и игравший 10 лет назад в Премьер-лиге клуб продержался почти час. Манкунианцы сразу принялись за дело, но большинство перспективных ударов были неточными. Ваут Вегхорст сбросил мяч на Маркуса Рэшфорда, а тот был беспощаден у левой штанги, но гол отменили из-за офсайда.

В начале второго тайма Каземиро вырвался на убойную позицию и перебросил голкипера. Спустя несколько минут бразилец оформил дубль, зарядив издали в правый нижний угол ворот. Эндрю Кэрролл получил вторую желтую карточку, и его команда тут же пропустила снова. После розыгрыша углового Бруну Фернандеш прострелил на ближнюю штангу, и Фред пяткой переправил мяч в сетку. У соперника гол престижа забил Амаду Мбенге ударом головой с нескольких метров.

3:1, «МЮ» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:1Рединг
(1:0) Каземиро Карлос54'  
(2:0) Каземиро Карлос58'  
(3:0) Фред Сантос67'  
  72'Мбенге Амаду (3:1)
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронЛинделоф ВикторМагуайр ГарриМаласиа Тирелл  78'Каземиро Карлос 73' (Майну Кобби ( 73') Эриксен Кристиан 57' (Фред Сантос ( 57') АнтониФернандеш Бруну 68' (Пельистри Факундо ( 68') Рэшфорд Маркус 68' (Гарначо Алехандро ( 68') Вегхорст Ваут 73' (Эланга Энтони ( 73')
Запасные: Варан РафаэльМартинес ЛисандроУильямс БрендонХитон Том
Ламли Джо 75' (Бузанис Дин ( 75') Макинтайр ТомасХолмс ТомасХойлетт Дэвид 69' (Мбенге Амаду ( 69') Йадом ЭндиЛум Мамаду 62' (Форна Тайриз ( 62') Хендрик Джефф 76' (Лонг Шейн ( 76') Баба Абдул-РахманИнс ТомасКэрролл Эндрю  60'  65'Лукаш Жоау 76' (Крэйг Майкл ( 76')
Запасные: Гиннесс-Уокер НестаМейте ЯкуДанн СкоттАзиз Феми
28 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рединг Манчестер Юнайтед Каземиро
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