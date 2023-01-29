Магуайр: «У нас было много возможностей»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рединг» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в следующий раунд престижного в Англии турнира. События игры прокомментировал капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, он считает, что команда победила заслуженно.

- У нас было много шансов. В перерыве мы говорили о том, что нам необходимо терпение, и мы забьем, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» двенадцать раз выигрывал Кубок Англии, в последний раз это случилось в 2016 году, тогда клубом руководил португальский специалист Жозе Моуринью.