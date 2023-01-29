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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в Кубке Англии с 2015 года

29 Января 2023 • 01:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:1
Рединг
окончен

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рединг» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в следующий раунд престижного в Англии турнира. Как выяснилось, это был уже пятнадцатый домашний матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, в котором команда не проигрывает.

Тринадцать из них закончились победой, дважды команда сыграла вничью. Последнее домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» потерпел в 2015 году, проиграв со счетом 1:2 лондонскому «Арсеналу».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» двенадцать раз выигрывал Кубок Англии, в последний раз это случилось в 2016 году.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Рединг Манчестер Юнайтед
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