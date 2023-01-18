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Англия. Кубок Англии

Ширер: «Эллиот был безупречен»

18 Января 2023 • 07:16 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
окончен

Бывший английский бомбардир Алан Ширер прокомментировал события переигровки матча английского Кубка между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». Единственный гол игры забил Харви Эллиотт - и Ширер очень впечатлен его выступлением.

- «Вулверхэмптон» пытался создать проблемы, но ни разу не смог быть угрозой для «Ливерпуля». Я думаю, что Харви Эллиотт в этом матче был прекрасен. Он забил, и гол придал ему уверенности, это было видно по всем его маневрам и движениям. Старались на поле все игроки «Ливерпуля», но Эллиотт делал это наиболее качественно, - цитирует слова Алана Ширера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алан Ширер Харви Эллиотт
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