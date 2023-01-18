Лопетеги: «Я расстроен, хотелось пройти дальше»

В переигровке Кубка Англии «Вулверхэмптон» проиграл «Ливерпулю» и этим очень расстроен наставник клуба Хулен Лопетеги. Он считает, что его команда, несколько прибавившая в последнее время, заслуживала большего, особенно сыграв вничью в первом матче.

- Я думаю, что начали мы игру очень хорошо, были две-три выгодные ситуации, не очевидные шансы, конечно, но ситуации. Потом пропустили из ничего. Трудно играть против «Ливерпуля», но мы могли извлечь из второго тайма больше. Хотелось пройти далеко в Кубке, я расстроен, - цитирует слова испанского специалиста BBC Sport.