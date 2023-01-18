«Ливерпуль» всё же прошёл «Вулверхэмптон» в Кубке

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» провели переигровку кубкового матча. Как и прошлая встреча, эта также получилась упорной, и «волки» мало в чем уступили гранду. «Красным» на пользу пошел быстрый гол в контратаке, когда Харви Эллиотт из-за пределов штрафной прицельно пробил в верхний угол. В первом тайме также запомнились минимально неточные удары Костаса Цимикаса и Адама Траоре. Рубен Невеш со штрафного едва не поразил цель, но вратарь в броске перевел мяч на угловой. Рауль Хименес получил удобный прострел от лицевой линии и из пределов вратарской не попал по высоте. Уже перед финальным свистком Матеус Луис мог стрельнуть с нескольких метров гораздо точнее, не попал в створ и Кёртис Джонс.

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0 и прошел дальше.