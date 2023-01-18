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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» всё же прошёл «Вулверхэмптон» в Кубке

18 Января 2023 • 00:42 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
окончен

«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» провели переигровку кубкового матча. Как и прошлая встреча, эта также получилась упорной, и «волки» мало в чем уступили гранду. «Красным» на пользу пошел быстрый гол в контратаке, когда Харви Эллиотт из-за пределов штрафной прицельно пробил в верхний угол. В первом тайме также запомнились минимально неточные удары Костаса Цимикаса и Адама Траоре. Рубен Невеш со штрафного едва не поразил цель, но вратарь в броске перевел мяч на угловой. Рауль Хименес получил удобный прострел от лицевой линии и из пределов вратарской не попал по высоте. Уже перед финальным свистком Матеус Луис мог стрельнуть с нескольких метров гораздо точнее, не попал в створ и Кёртис Джонс.

«Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0 и прошел дальше.

Протокол игры  
Вулверхэмптон0:1Ливерпуль
  13'Эллиотт Харви (0:1)
Са ЖозеЛембикиса Декстер 46' (Семеду Нелсон ( 46') Коллинз НатанГомеш ТотиХонни Кастро 65' (Поденсе Даниэл ( 65') Траоре Адама  43'Моутинью Жоау 64' (Кунья Матеус ( 64') Невеш РубенХодж Джозеф 46' (Луис Матеус II ( 46') Аит-Нури РаянХименес Рауль 84' (Коста Диего ( 84')
Запасные: Килман МаксШаркич МатияБуэно УгоХи-Чан Хван
Келлехер КаомхинМилнер Джеймс 66' (Салах Мохамед ( 66') Гомес Джо  90'Конате ИбраимаЦимикас КостасКейта НабиБайчетич Стефан 75' (Доак Бен ( 75') Алькантара Тьяго  57' 75' (Фабиньо Энрике ( 75') Эллиотт ХарвиГакпо Коди 66' (Филлипс Натаниэль ( 66'  71') Карвалью Фабиу 66' (Джонс Кёртис ( 66')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексРобертсон ЭндрюАлиссон БекерМатип Жоэль
17 января. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон
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