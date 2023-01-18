Эллиотт: «У «Ливерпуля» лучшие фанаты в мире»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт поблагодарил фанатов «красных» за поддержку после победы в переигровке матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

«Фанаты нам очень помогают, и спасибо им за то, что они с нами. У нас лучшие фанаты в мире», – приводит слова молодого хавбека BBC Sport. Также Харви прокомментировал результат гостевой встречи, отметив, что победа над «волками» была заслуженной. По его мнению, такой исход позволит команде прибавить в следующих играх.

Напомним, что мяч Эллиотта позволил «Ливерпулю» продолжить путь к защите титула в Кубке Англии, выиграв с минимальным счётом.