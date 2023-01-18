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Англия. Кубок Англии

Клопп оценил игру Эллиотта в победном матче против «Вулверхэмптона»

18 Января 2023 • 03:37 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре Харви Эллиотта в победной переигровке матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона».

«Эллиотт был хорош, особенно после его раннего гола. Он классно поборолся и забил красивый мяч», — цитирует немецкого специалиста BBC Sport. По его словам, «красным» пришлось тяжело бороться за результат в концовке и обороняться ради этого после уверенных действий на протяжении большей части встречи.

Напомним, что мяч Харви Эллиотта позволил «мерсисайдцам» продвинуться по кубковому соревнованию после ничьи на «Энфилде», выиграв с минимальным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Харви Эллиотт
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