Гол Жоты вывел «Ливерпуль» в полуфинал Кубка Англии

Состоялся последний четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль».
Встреча проходила в Ноттингеме и завершилась победой команды Юргена Клоппа. Единственный гол в матче забил Диогу Жота на 79-й минуте.
Таким образом, «Ливерпуль» в полуфинале сыграет против «Манчестер Сити», а «Челси» сразится с «Кристал Пэласом». Матчи пройдут 16 апреля.
Протокол игры
|78'Жота Диогу (0:1)
Хорват Этан•Спенс Джед•Уорролл Джо•Фигейреду Тобиаш•Колбэк Джек•Йейтс Райан•Гарнер Джеймс•Лолли Джо 65' (Кафу Карлуш ( 65') •Синкернагель Филип 78' (Майтен Александр ( 78') •Джонсон Бреннан•Дэвис Кинан 77' (Сарридж Сэм ( 77')
Алиссон Бекер•Гомес Джо • 60'Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Кейта Наби 64' (Минамино Такуми ( 64') •Фабиньо Энрике 64' (Алькантара Тьяго ( 64') •Окслейд-Чемберлен Алекс 64' (Хендерсон Джордан ( 64') •Эллиотт Харви 64' (Диас Луис ( 64') •Фирмино Роберто•Жота Диогу
20 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).