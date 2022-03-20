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Англия. Кубок Англии

Гол Жоты вывел «Ливерпуль» в полуфинал Кубка Англии

20 Марта 2022 • 22:52 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль
окончен

Состоялся последний четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Ливерпуль».

Встреча проходила в Ноттингеме и завершилась победой команды Юргена Клоппа. Единственный гол в матче забил Диогу Жота на 79-й минуте.

Таким образом, «Ливерпуль» в полуфинале сыграет против «Манчестер Сити», а «Челси» сразится с «Кристал Пэласом». Матчи пройдут 16 апреля.

Протокол игры  
Ноттингем Форест 0:1Ливерпуль
  78'Жота Диогу (0:1)
Хорват ЭтанСпенс ДжедУорролл ДжоФигейреду ТобиашКолбэк ДжекЙейтс РайанГарнер ДжеймсЛолли Джо  65' (Кафу Карлуш (  65') Синкернагель Филип  78' (Майтен Александр (  78') Джонсон БреннанДэвис Кинан  77' (Сарридж Сэм (  77')
Запасные: Ларьи РичиБонг ГаэтанСилва АлешандреОхеда БрайанМбе Со ЛоикСамба Брис
Алиссон БекерГомес Джо   60'Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас КостасКейта Наби  64' (Минамино Такуми (  64') Фабиньо Энрике  64' (Алькантара Тьяго (  64') Окслейд-Чемберлен Алекс  64' (Хендерсон Джордан (  64') Эллиотт Харви  64' (Диас Луис (  64') Фирмино РобертоЖота Диогу
Запасные: Джонс КёртисАдриан Сан-МигельБек ОуэнОриги ДивокМатип Жоэль
20 марта. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Кубок Англии Кристал Пэлас Диогу Жота
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окончен Кристал Пэлас 4:0 Эвертон 1.87 3.50 4.30
окончен Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
окончен Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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