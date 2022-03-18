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Англия. Кубок Англии

Шансы «Ливерпуля» на продление контракта с Салахом крайне невелики

18 Марта 2022 • 20:28 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
11.00 5.60 1.27
20.03 21:00

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вряд ли договорится со своим клубом.

По недавно поступившим сведениям, стороны очень далеки от согласия по вопросу продолжения сотрудничества.

Чтобы удовлетворить финансовые требования Салаха, руководству «Ливерпуля» придётся нарушить зарплатную структуру клуба. Такое развитие событий расценивается как маловероятное, о чём сообщает The Independent, ссылаясь на информацию от источников, близких к окружению игрока.

Напомним, что действующее соглашение 29-летнего египтянина с «красными» истекает летом 2023 года, а переговоры о продлении зашли в тупик в декабре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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