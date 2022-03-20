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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» в 80-й раз при Гвардиоле забил четыре и более голов за матч

20 Марта 2022 • 22:08 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль
окончен

В четвертьфинальном матче в рамках Кубка Англии «Манчестер Сити» забил четыре мяча в ворота «Саутгемптона», одердав крупную победу и выйдя в полуфинал турнира. Это был уже 80-й матч под руководством возглавившего клуб в 2016 году Гвардиолы, в котором «Манчестер Сити» забивает четыре и более мячей за игру. Характерно, что идущий вторым в этой классификации «Ливерпуль» добился подобного за тот же временной отрезок лишь 58 раз.

«Манчестер Сити» шесть раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2019 году. Еще восемь раз команда побеждала в Кубке Лиги - в том числе шесть побед за последние восемь розыгрышей.

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окончен Кристал Пэлас 4:0 Эвертон 1.87 3.50 4.30
окончен Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
окончен Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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