«Манчестер Сити» в 80-й раз при Гвардиоле забил четыре и более голов за матч

В четвертьфинальном матче в рамках Кубка Англии «Манчестер Сити» забил четыре мяча в ворота «Саутгемптона», одердав крупную победу и выйдя в полуфинал турнира. Это был уже 80-й матч под руководством возглавившего клуб в 2016 году Гвардиолы, в котором «Манчестер Сити» забивает четыре и более мячей за игру. Характерно, что идущий вторым в этой классификации «Ливерпуль» добился подобного за тот же временной отрезок лишь 58 раз.

«Манчестер Сити» шесть раз побеждал в Кубке Англии, в последний раз это случилось в 2019 году. Еще восемь раз команда побеждала в Кубке Лиги - в том числе шесть побед за последние восемь розыгрышей.