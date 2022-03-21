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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» повторил свой клубный рекорд 34-летней давности

21 Марта 2022 • 23:14 Комментировать
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» обыграл в матче 1/4 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест», и произошло это в гостях, на стадионе «лесников» - «Сити Граунд». Эта победа стала для «Ливерпуля» седьмой кряду в гостях, с учетом всех турниров (в том числе и Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» обыграл в гостях «Интер» в рамках 1/8 финала турнира со счетом 2:0).

Это - повторение клубного рекорда, который был установлен ранее дважды. Первая победная серия подобного плана прервалась в феврале 1982 года, вторая - в марте 1988 года. Так что следующий гостевой матч «Ливерпуля» может принести единоличный клубный рекорд.

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Ливерпуль Ноттингем Форест
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