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Англия. Кубок Англии

«Ливерпуль» объявил состав на четвертьфинал Кубка Англии

20 Марта 2022 • 20:13 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ливерпуль
10.50 5.40 1.30
Через 0 ч. 4 мин.

Ведущий борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» сегодня вечером сразится с «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии. Накануне игры наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил стартовый состав своего клуба. Главные звезды нападения, Мане и Салах, пропустят этот матч.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Джота, Фирмино.

Замены: Адриан, Тьяго, Хендерсон, Джонс, Минамино, Диас, Ориги, Матип, Бек.

«Ливерпуль» побеждал в Кубке Англии всего лишь семь раз, в последний раз это случалось в 2006 году.

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Ливерпуль Ноттингем Форест
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЛИВЕРПУЛЬ
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окончен Кристал Пэлас 4:0 Эвертон 1.87 3.50 4.30
окончен Саутгемптон 1:4 Манчестер Сити 9.50 5.10 1.35
20.03  21:00 Ноттингем Форест ... Ливерпуль 10.00 6.40 1.28
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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:13 · Англия. Кубок Англии
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