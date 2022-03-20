«Ливерпуль» объявил состав на четвертьфинал Кубка Англии

Ведущий борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» сегодня вечером сразится с «Ноттингем Форест» в четвертьфинале Кубка Англии. Накануне игры наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил стартовый состав своего клуба. Главные звезды нападения, Мане и Салах, пропустят этот матч.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Джота, Фирмино.

Замены: Адриан, Тьяго, Хендерсон, Джонс, Минамино, Диас, Ориги, Матип, Бек.

«Ливерпуль» побеждал в Кубке Англии всего лишь семь раз, в последний раз это случалось в 2006 году.