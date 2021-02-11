​Моуринью объяснил отсутствие Бэйла в игре с «Эвертоном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему в кубковом матче с «Эвертоном» не принимал участия Гарет Бэйл.

«В матче с «Вест Бромвичем» Бэйл находился в запасе, поэтому я был немного удивлён, когда в понедельник он сказал, что хочет пройти обследование из-за дискомфорта. Гарет не тренировался в понедельник, но работал с командой во вторник. Тем не менее, он пожелал несколько дней поработать с врачами, чтобы разобраться с дискомфортом. Вот почему он не играл с «Эвертоном», - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» со счётом 4:5 и вылетел из Кубка Англии.