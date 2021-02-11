Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Моуринью объяснил отсутствие Бэйла в игре с «Эвертоном»

11 Февраля 2021, 14:30,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему в кубковом матче с «Эвертоном» не принимал участия Гарет Бэйл.

«В матче с «Вест Бромвичем» Бэйл находился в запасе, поэтому я был немного удивлён, когда в понедельник он сказал, что хочет пройти обследование из-за дискомфорта. Гарет не тренировался в понедельник, но работал с командой во вторник. Тем не менее, он пожелал несколько дней поработать с врачами, чтобы разобраться с дискомфортом. Вот почему он не играл с «Эвертоном», - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» со счётом 4:5 и вылетел из Кубка Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэрри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
11 Февраля 2021, 15:45

на пенсию его пусть там дискомфорты изучает , шлангует он

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола