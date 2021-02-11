​Моуринью объяснил отсутствие Бэйла в игре с «Эвертоном»

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11 Февраля 2021, 14:30,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью объяснил, почему в кубковом матче с «Эвертоном» не принимал участия Гарет Бэйл.
«В матче с «Вест Бромвичем» Бэйл находился в запасе, поэтому я был немного удивлён, когда в понедельник он сказал, что хочет пройти обследование из-за дискомфорта. Гарет не тренировался в понедельник, но работал с командой во вторник. Тем не менее, он пожелал несколько дней поработать с врачами, чтобы разобраться с дискомфортом. Вот почему он не играл с «Эвертоном», - цитирует Моуринью Goal.com.
Напомним, «Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» со счётом 4:5 и вылетел из Кубка Англии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэрри
на пенсию его пусть там дискомфорты изучает , шлангует он