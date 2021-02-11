Калверт-Льюин получил травму в матче против «Тоттенхэма»

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11 Февраля 2021, 12:28,
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Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин травмировался по ходу поединка 1/8 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (5:4). Об этом рассказал ассистент главного тренера команды Данкан Фергюсон.
«Доминик травмировал подколенное сухожилие. Ему предстоит пройти медобследование. Это повреждение может негативно отразиться на команде», - приводит слова специалиста Talksport.
23-летний нападающий был заменен на старте второго тайма. До этого Доминик успел забить гол и отдать результативную передачу.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Калверт-Льюин провел 20 матчей, записав на свой счет 13 забитых мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Доминик Калверт-Льюин