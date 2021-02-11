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Моуринью: «Тоттенхэм» много забил, но ошибок допустил ещё больше»

11 Февраля 2021, 09:33,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от встречи с «Эвертоном» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

«Тоттенхэм» забил четыре мяча, однако этого оказалось недостаточно. Очень обидно. У нас получилось отыграться, но мы допустили очень много ошибок. Играя в атакующий футбол, ты побеждает только тогда, когда ошибаешься реже, чем соперник», - передает слова португальского тренера BBC Sport.

Напомним, что поединок, состоявшийся в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершился поражением «Тоттенхэма» со счетом 4:5.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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