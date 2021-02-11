«Тоттенхэм» забил четыре гола «Эвертону» и вылетел из Кубка Англии

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11 Февраля 2021, 01:51,
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Самым ярким матчем 1/8 финала Кубка Англии стал матч в Ливерпуле между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Уже на третьей минуте Давинсон Санчес забил свой первый гол, и «шпоры» вели в счете добрых полчаса, но за каких-то семь минут в концовке первого тайма все перевернулось - команда Карло Анчелотти забила сразу три гола. Но это ей не гарантировало успех, так как к 57-й минуте лондонцы сравняли счет, что случилось еще раз чуть позже, когда на результативный удар Ришарлисона столичная команда ответила точной попыткой вышедшего на замену Гарри Кейна. В овертайме результат изменился еще раз, и гол Бернарда (девятый в матче), наконец-то, стал определяющим - 5:4, и «Эвертон» в невероятной борьбе вырвал путевку в следующий раунд.
Протокол игры
|3' Санчес Давинсон (0:1)
|(1:1) Калверт-Льюин Доминик 36'
|(2:1) Ришарлисон 38'
|(3:1) Сигурдссон Гильфи 43'
|45' Ламела Эрик (3:2)
|57' Санчес Давинсон (3:3)
|(4:3) Ришарлисон 68'
|83' Кейн Гарри (4:4)
|(5:4) Бернард Дуарте 97'
Ольсен Робин • Кин Майкл • Годфри Бен • Мина Йерри • 66'Динь Люка 90' 107' ( Холгейт Мэйсон ( 107') • Дукуре Абдулай • Дэйвис Том • Айуоби Алекс 70' ( Бернард Дуарте ( 70') • Сигурдссон Гильфи • 47'Ришарлисон • 90'Калверт-Льюин Доминик 55' ( Коулмэн Шеймус ( 55')
Запасные: Оньянго Тайлер • Нкунку Нильс • Виржиния Жоау
Льорис Уго • Доэрти Мэтт 99' ( Сиссоко Мусса ( 99') • Санчес Давинсон • Алдервейрельд Тоби • Дэвис Бен • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Н'Домбеле Тангай 91' ( Уинкс Гарри ( 91' ) • 100'Бергвейн Стевен 53' ( Кейн Гарри ( 53' ) • 90'Ламела Эрик 98' ( Винисиус Карлос ( 98') • Лукас Моура 77' ( Алли Деле ( 77') • Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет • Родон Джо • Дайер Эрик • Харт Джо
10 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Эвертон
Это был триллер... Очень круто. БРАВО!!!