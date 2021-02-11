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«Тоттенхэм» забил четыре гола «Эвертону» и вылетел из Кубка Англии

11 Февраля 2021, 01:51,

Самым ярким матчем 1/8 финала Кубка Англии стал матч в Ливерпуле между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Уже на третьей минуте Давинсон Санчес забил свой первый гол, и «шпоры» вели в счете добрых полчаса, но за каких-то семь минут в концовке первого тайма все перевернулось - команда Карло Анчелотти забила сразу три гола. Но это ей не гарантировало успех, так как к 57-й минуте лондонцы сравняли счет, что случилось еще раз чуть позже, когда на результативный удар Ришарлисона столичная команда ответила точной попыткой вышедшего на замену Гарри Кейна. В овертайме результат изменился еще раз, и гол Бернарда (девятый в матче), наконец-то, стал определяющим - 5:4, и «Эвертон» в невероятной борьбе вырвал путевку в следующий раунд.

Протокол игры  
Эвертон 5:4 Тоттенхэм
    3' Санчес Давинсон (0:1)
(1:1) Калверт-Льюин Доминик 36'    
(2:1) Ришарлисон 38'    
(3:1) Сигурдссон Гильфи 43'    
    45' Ламела Эрик (3:2)
    57' Санчес Давинсон (3:3)
(4:3) Ришарлисон 68'    
    83' Кейн Гарри (4:4)
(5:4) Бернард Дуарте 97'    
Ольсен Робин Кин Майкл Годфри Бен Мина Йерри   66' Динь Люка   90'   107' (Холгейт Мэйсон (   107') Дукуре Абдулай Дэйвис Том Айуоби Алекс   70' (Бернард Дуарте (   70') Сигурдссон Гильфи   47' Ришарлисон   90' Калверт-Льюин Доминик   55' (Коулмэн Шеймус (   55')
Запасные: Оньянго Тайлер Нкунку Нильс Виржиния Жоау
Льорис Уго Доэрти Мэтт   99' (Сиссоко Мусса (   99') Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Дэвис Бен Хёйбьерг Пьер-Эмиль Н'Домбеле Тангай   91' (Уинкс Гарри (   91'   100') Бергвейн Стевен   53' (Кейн Гарри (   53'   90') Ламела Эрик   98' (Винисиус Карлос (   98') Лукас Моура   77' (Алли Деле (   77') Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет Родон Джо Дайер Эрик Харт Джо
10 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Эвертон
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Комментарии (1)
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1
Oleg-Chelsea
11 Февраля 2021, 01:55

Это был триллер... Очень круто. БРАВО!!!

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