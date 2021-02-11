«Тоттенхэм» забил четыре гола «Эвертону» и вылетел из Кубка Англии

Самым ярким матчем 1/8 финала Кубка Англии стал матч в Ливерпуле между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом». Уже на третьей минуте Давинсон Санчес забил свой первый гол, и «шпоры» вели в счете добрых полчаса, но за каких-то семь минут в концовке первого тайма все перевернулось - команда Карло Анчелотти забила сразу три гола. Но это ей не гарантировало успех, так как к 57-й минуте лондонцы сравняли счет, что случилось еще раз чуть позже, когда на результативный удар Ришарлисона столичная команда ответила точной попыткой вышедшего на замену Гарри Кейна. В овертайме результат изменился еще раз, и гол Бернарда (девятый в матче), наконец-то, стал определяющим - 5:4, и «Эвертон» в невероятной борьбе вырвал путевку в следующий раунд.