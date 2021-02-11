Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Эвертон» - «Тоттенхэм» - самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет

11 Февраля 2021, 08:51,

В матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм» на выезде встречался с «Эвертоном». Поединок состоялся на арене «Гудисон Парк» и завершился победой команды Карло Анчелотти со счетом 5:4.

Согласно данным OptaJoe в «Твиттере», этот поединок стал самым результативным в турнире с 1961-го года. 60 лет назад «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:7.

Добавим, что действующим триумфатором Кубка Англии является лондонский «Арсенал», который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира переиграл другой столичный коллектив - «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Эвертон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола