«Эвертон» - «Тоттенхэм» - самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет

В матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм» на выезде встречался с «Эвертоном». Поединок состоялся на арене «Гудисон Парк» и завершился победой команды Карло Анчелотти со счетом 5:4.

Согласно данным OptaJoe в «Твиттере», этот поединок стал самым результативным в турнире с 1961-го года. 60 лет назад «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:7.

Добавим, что действующим триумфатором Кубка Англии является лондонский «Арсенал», который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира переиграл другой столичный коллектив - «Челси».