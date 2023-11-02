Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»

Телеграм-канал BetBoom после очередного игрового дня на своей странице разместил изображение со счетами трёх матчей и задал юмористический вопрос:

«Пацаны, как там ваши ставки?»

В Кубке английской лиги на стадии 1/8 финала «Арсенал» со счётом 1:3 уступил на выезде «Вест Хэму», а «Манчестер Юнайтед» потерпел болезненное поражение дома со счётом 0:3 от «Ньюкасла».

В Кубке Германии «Саарбрюккен» переиграл «Баварию» со счётом 2:1.

Результаты всех матчей Кубка английской лиги и Кубка Германии вы можете найти на нашем портале.