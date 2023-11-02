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Англия. Кубок лиги

Артета – о поражении от «Вест Хэма»: «Это было плохо, беру ответственность на себя»

02 Ноября 2023 • 01:52 Комментировать
Вест Хэм
3:1
Арсенал

Рулевой «Арсенала» Микель Артета разочарован игрой команды в кубковом матче против «Вест Хэма» (1:3).

«Канониры» вылетели из Кубка лиги на стадии 1/8 финала. Голом престижа в составе команды отметился Мартин Эдегор, забивший на 96-й минуте.

«Я очень разочарован, беру ответственность на себя. Это было плохо. Я на протяжении 48 часов пытался внушить игрокам, насколько важен этот матч.

Мы были далеки от того уровня, который должны были показать. Это футбол, здесь каждая игра уникальна. Недавняя победа над «Шеффилд Юнайтед» [5:0] осталась в прошлом, её можно выкинуть в мусорное ведро», – заявил в интервью Sky Sports Артета.

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