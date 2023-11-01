Артета: «Матч против «Вест Хэма» будет особенным для Райса»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о предстоящей встрече Деклана Райса с бывшей командой.

В среду «молотобойцы» примут на своём поле «канониров» в матче Кубка лиги. Для Райса это первый поединок против «Вест Хэма», цвета которого он защищал на протяжении десяти лет.

«Это особенный матч для Деклана, ведь это первый раз, когда он возвращается сюда в качестве игрока «Арсенала». Мне знакомо это чувство, когда играешь против бывшей команды – в такие моменты понимаешь, какой след ты оставил и что о тебе в действительности думают болельщики.

Райс высказывается о «Вест Хэме» исключительно в хвалебных тонах, он очень ценит вклад клуба в своё развитие. Надеюсь, его примут соответствующим образом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Артеты.