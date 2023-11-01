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Англия. Кубок лиги

«Вест Хэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

01 Ноября 2023 • 22:00 Комментировать
Вест Хэм
3:0
Арсенал
1 3.70 X 3.65 2 2.03
2-й тайм

В Кубке лиги Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Арсенал».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Вест Хэм2:0Арсенал
(1:0) Уайт Бен16' 
(2:0) Кудус Мохаммед50' 
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирМавропанос КонстантиносАгер НаифЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашАльварес ЭдсонКудус МохаммедБенрахма СаидПакета ЛукасБоуэн Джаррод
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоИнгс ДэнниКорне МаксвеллУорд-Праус ДжеймсАреола АльфонсАнтонио МайклКрессуэлл АаронФорнальс Пабло
Ремсдейл АаронУайт БенКивёр ЯкубГабриэль дос СантосЗинченко Александр 57' (Райс Деклан ( 57') Виейра ФабиуЖоржиньо II 57' (Томиясу Такэхиро ( 57') Хаверц КайНелсон РайсНкетиа ЭддиТроссар Леандро
Запасные: Эльнени МохамедХейн Карл-ЯкобСака БукайоМартинелли ГабриэлЭдегор МартинСедрик СоарешСалиба Вильям
01 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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