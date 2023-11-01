«Вест Хэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке лиги Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Арсенал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Вест Хэм - Арсенал
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Протокол игры
|(1:0) Уайт Бен16'
|(2:0) Кудус Мохаммед50'
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Мавропанос Константинос•Агер Наиф•Эмерсон Палмиери•Соучек Томаш•Альварес Эдсон•Кудус Мохаммед•Бенрахма Саид•Пакета Лукас•Боуэн Джаррод
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен•Кивёр Якуб•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр57' (Райс Деклан (57') •Виейра Фабиу•Жоржиньо II57' (Томиясу Такэхиро (57') •Хаверц Кай•Нелсон Райс•Нкетиа Эдди•Троссар Леандро
01 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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