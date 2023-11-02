Ремсдейл попутал: «Арсенал» хлебнул почти разгром от «Вест Хэма» и помахал ручкой Кубку лиги

В 1/8 финала Кубка английской лиги лондонскому «Арсеналу» довелось сыграть дерби с «Вест Хэмом».

В 1/16 финала Кубка лиги «Арсенал» выиграл у «Брентфорда», а «Вест Хэм» оставил не у дел команду «Линкольн Сити». «Арсенал» завоёвывал этот трофей дважды в своей истории – последний раз в 1993 году. А вот «Вест Хэм» дважды безуспешно играл в финалах Кубка лиги ещё в прошлом веке.

Если брать текущий чемпионат Англии, то там дела гораздо лучше идут у «канониров». За десять туров они набрали на десять очков больше, чем «молотобойцы». В Премьер-лиге «пушкари» обосновались на третьем месте, а «железные» расположились на девятом. Зато «Вест Хэм» выиграл в 2023 году Лигу конференций.

Первый момент в игре создали гости лондонского стадиона «Олимпийский» на восьмой минуте. Нелсон Райс подал штрафной с левого фланга на ближний край вратарской, Нкетиа подсёк мяч головой, а Фабьянски вытащил его из-под перекладины на угловой. Напомним, Лукаш имел в своей карьере и «арсенальский» период, – правда, это уже давно было.

Что касается нынешних вратарей «Арсенала», то Микель Артета взял за моду выпускать Ремсдейла лишь на Кубок лиги. И не оттого ли Аарон пропустил гол на шестнадцатой минуте, что потерял взаимодействие с защитниками? Там ведь как было? Боуэн подал угловой справа, а Бен Уайт взял да и переправил головой мяч в свои ворота. «Вест Хэм» повёл 1:0.

В чужие ворота «Арсенал» пробовать забить также после навесов. Уайт верхом завершал подачу – Фабьянски был на месте. Добивал Нкетиа – чуть выше перекладины. Виейра подал угловой справа, и Хаверц ударил вторым этажом рядом с противоположной штангой. На 38-й минуте Троссар подключил на левом полуфланге Зинченко, тот доставил мяч поближе к центру, но Троссар ногой не попал в створ.

Первую треть второго тайма «молотобойцы» провели очень успешно. Прямо с кондачка забить у хозяев не получилось – попытку Боуэна парировал Ремсдейл. Зато на 50-й минуте – 2:0. Кудус принял диагональ на правом полуфланге, увёл мяч от Зинченко и упаковал сферу в дальний угол. На 60-й – 3:0. Цоуфал подал справа, Уайт выбил на Боуэна, тот приложился с подбора – через рикошеты от Томиясу и Ремсдейла мяч оказался в сетке. Вратарь мог там среагировать и получше.

Артета выпустил на замену Деклана Райса, который не сотворил чудес против бывшего клуба. Сака и Мартинелли тоже ничего не смогли поделать. А вот Эдегор, также вышедший на замену, в конце добавленного времени размочил счёт, поразив правый нижний угол. 3:1. На Габи Жезуса «канонирам» рассчитывать было нельзя – у него травма. «Канониры», едва избежав разгрома, вылетели из Кубка лиги на стадии 1/8 финала.

Может, Артете стоило выпустить более основной состав в старте? Все понимают, что для ротации гораздо больше подходит Кубок лиги, чем АПЛ и Лига чемпионов. «Канониры» впервые проиграли в этом сезоне на Туманном Альбионе, но вряд ли расстроились слишком сильно. В ближайшем туре Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом», а «Вест Хэм» встретится с «Брентфордом».

Кирилл Иванцов