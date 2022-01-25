​«Ливерпуль» может догнать «Манчестер Юнайтед» по трофеям уже зимой

«Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена, но при этом остаётся самым титулованным клубом Англии. Всего в своей истории «красные дьяволы» завоевали 66 трофеев.

Уже в конце февраля догнать «Манчестер Юнайтед» может «Ливерпуль», в чьём клубном музее насчитывается 65 трофеев. В конце зимы команда Юргена Клоппа сыграет на «Уэмбли» в финале Кубка английской лиги против «Челси». Победа позволит мерсисайдцам сравняться с принципиальными соперниками.

Добавим, что тройку самых титулованных футбольных клубов Англии замыкает лондонский «Арсенал», у которого 48 завоёванных трофеев.