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Англия. Кубок лиги

​«Ливерпуль» может догнать «Манчестер Юнайтед» по трофеям уже зимой

25 Января 2022 • 09:21 Комментировать
Arsenal/Liverpool
...
Chelsea/Tottenham Hotspur
27.02 20:00

«Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена, но при этом остаётся самым титулованным клубом Англии. Всего в своей истории «красные дьяволы» завоевали 66 трофеев.

Уже в конце февраля догнать «Манчестер Юнайтед» может «Ливерпуль», в чьём клубном музее насчитывается 65 трофеев. В конце зимы команда Юргена Клоппа сыграет на «Уэмбли» в финале Кубка английской лиги против «Челси». Победа позволит мерсисайдцам сравняться с принципиальными соперниками.

Добавим, что тройку самых титулованных футбольных клубов Англии замыкает лондонский «Арсенал», у которого 48 завоёванных трофеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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ARSENAL/LIVERPOOL CHELSEA/TOTTENHAM HOTSPUR
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