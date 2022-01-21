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Англия. Кубок лиги

Определились финалисты Кубка английской лиги

21 Января 2022 • 08:15 Комментировать
Arsenal/Liverpool
...
Chelsea/Tottenham Hotspur
27.02 20:00

В четверг вечером «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» на его поле со счётом 2:0 и пробился в финал Кубка английской лиги. В конце февраля на «Уэмбли» команда Юргена Клоппа сразится за трофей с «Челси».

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в финале Кубка лиги второй раз в истории. В 2005 году ещё на «Миллениуме» лондонцы обыграли мерсисайдцев со счётом 3:2 в дополнительное время. Спустя ровно семнадцать лет команды пересекутся снова.

Финал Кубка лиги 2005

«Ливерпуль» - «Челси» 2:3 (Риисе, 1, Нуньес, 113 – Джеррард (автогол), 79, Дрогба, 107, Кежман, 112).

Добавим, что действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити».

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Челси Ливерпуль
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ARSENAL/LIVERPOOL CHELSEA/TOTTENHAM HOTSPUR
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