​Клопп – о первом кубковом финале в Англии с немецкими тренерами: «Извините»

В четверг «Ливерпуль» завоевал билет в финал Кубка английской лиги, где сразится с «Челси». Это будет первый в истории кубковый финал в Англии с участием двух тренеров из Германии. Журналист Sky Sports во время послематчевого интервью сообщил Юргену Клоппу об этом факте.

«Извините», - сказал Клопп со смехом, посмотрев прямо в объектив телевизионной камеры.

При этом рулевой «Ливерпуля» подчеркнул, что финал Кубка лиги не будет его личным противостоянием с Томасом Тухелем.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» пройдёт на «Уэмбли» 27 февраля.