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Кубок лиги

Вернер: «Очень рад вернуть своё имя на табло»

23 Сентября 2021 • 10:47 Комментировать
Челси
1:1
Астон Вилла
окончен после пенальти

Немецкий форвард Тимо Вернер, выступающий за лондонский «Челси», прокомментировал свой гол во вчерашнем поединке 1/16 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Нападающий прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

«Очень рад вернуть свое имя на табло. Приятно слышать, как фанаты скандируют мою фамилию. Команда стремилась к победе в основное время, но не вышло. В серии пенальти удача была на нашей стороне. Нужно продолжать выигрывать, мы намерены пройти как можно дальше», - передает слова бомбардира портал Goal.com.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались «пенсионеры» - 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер
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