Вернер: «Очень рад вернуть своё имя на табло»

Немецкий форвард Тимо Вернер, выступающий за лондонский «Челси», прокомментировал свой гол во вчерашнем поединке 1/16 финала Кубка английской лиги против «Астон Виллы». Нападающий прервал свою 10-матчевую безголевую серию.

«Очень рад вернуть свое имя на табло. Приятно слышать, как фанаты скандируют мою фамилию. Команда стремилась к победе в основное время, но не вышло. В серии пенальти удача была на нашей стороне. Нужно продолжать выигрывать, мы намерены пройти как можно дальше», - передает слова бомбардира портал Goal.com.

Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались «пенсионеры» - 4:3.