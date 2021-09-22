«Челси» и «Тоттенхэм» выиграли в сериях пенальти

Не только у «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы в Кубке лиги. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу» в основное время - 1:1. Тимо Вернер забил в начале второго тайма, а Камерон Арчер довольно быстро сравнял счет. В серии пенальти лондонцы были лучше.

«Тоттенхэм» вёл с перевесом в два гола в сражении с «Вулверхэмптоном» и упустил победу - 2:2. Но и здесь фаворит идет дальше после серии 11-метровых.