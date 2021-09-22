«Челси» и «Тоттенхэм» выиграли в сериях пенальти

Не только у «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы в Кубке лиги. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу» в основное время - 1:1. Тимо Вернер забил в начале второго тайма, а Камерон Арчер довольно быстро сравнял счет. В серии пенальти лондонцы были лучше.
«Тоттенхэм» вёл с перевесом в два гола в сражении с «Вулверхэмптоном» и упустил победу - 2:2. Но и здесь фаворит идет дальше после серии 11-метровых.
Протокол игры
|Челси
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1:1
(пен. 4:3)
|Астон Вилла
|(1:0) Вернер Тимо 54'
|64' Арчер Камерон (1:1)
Аррисабалага Кепа • Джеймс Рис II • 90'Чалоба Трево • Сарр Маланг • 31'Хадсон-Одои Каллум • Канте Н'Голо 46' ( Маунт Мэйсон ( 46') • Лофтус-Чик Рубен • Чилуэлл Бен • Зиеш Хаким 76' ( Лукаку Ромелу ( 76') • Ньигес Сауль 76' ( Баркли Росс ( 76') • Вернер Тимо
Запасные: Хаверц Кай • Силва Тьяго • Xavier Mbuyamba • Беттинелли Маркус
Стир Джед • Кэш Мэтти 77' ( Конса Эзри ( 77') • Туанзебе Аксел • Хаус Кортни • Янг Эшли • 86'Накамба Марвелус • Сансон Морган 42' ( Чуквуэмека Карни ( 42') • Траоре Бертран 64' ( Филоген-Бидас Джейден ( 64') • Буэндия Эмилиано • Эль-Гази Анвар • Арчер Камерон
Запасные: Caleb Chukwuemeka • Viljami Sinisalo • Ремзи Аарон • Богард Ламар
22 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
Протокол игры
|Вулверхэмптон
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2:2
(пен. 2:3)
|Тоттенхэм
|14' Н'Домбеле Тангай (0:1)
|23' Кейн Гарри (0:2)
|(1:2) Дендонкер Леандер 38'
|(2:2) Поденсе Даниэл 58'
Радди Джон • Yerson Mosquera 9' ( Коди Конор ( 9') • Боли Вийи • Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Невеш Рубен • 47'Дендонкер Леандер • Аит-Нури Раян 75' ( Семеду Нелсон ( 75') • Поденсе Даниэл 84' ( Моутинью Жоау ( 84') • Силва Фабио 16' 46' ( Траоре Адама ( 46') • Хван Хичхан
Запасные: Хименес Рауль • Тринкан Франсишку • Моуленд Луи
Голлини Пьерлуиджи • Танганга Джафет 90' ( Регилон Серхио ( 90') • Ромеро Кристиан • Санчес Давинсон • Дэвис Бен • Алли Деле 82' ( Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 82') • Скипп Оливер • Н'Домбеле Тангай • 83'Ло Чельсо Джовани 62' ( Сон Хынмин ( 62') • Кейн Гарри • Хиль Бриан
Запасные: Доэрти Мэтт • Родон Джо • Скарлетт Дейн • Остин Брендон
22 сентября. Стадион "Молинью".