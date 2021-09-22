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«Челси» и «Тоттенхэм» выиграли в сериях пенальти

22 Сентября 2021 • 23:56 Комментировать
Вулверхэмптон
2:2
Тоттенхэм
окончен после пенальти

Не только у «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы в Кубке лиги. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу» в основное время - 1:1. Тимо Вернер забил в начале второго тайма, а Камерон Арчер довольно быстро сравнял счет. В серии пенальти лондонцы были лучше.

«Тоттенхэм» вёл с перевесом в два гола в сражении с «Вулверхэмптоном» и упустил победу - 2:2. Но и здесь фаворит идет дальше после серии 11-метровых.

Протокол игры  
Челси

1:1

(пен. 4:3)

 Астон Вилла
(1:0) Вернер Тимо 54'    
    64' Арчер Камерон (1:1)
   
Аррисабалага Кепа Джеймс Рис II   90' Чалоба Трево Сарр Маланг   31' Хадсон-Одои Каллум Канте Н'Голо   46' (Маунт Мэйсон (   46') Лофтус-Чик Рубен Чилуэлл Бен Зиеш Хаким   76' (Лукаку Ромелу (   76') Ньигес Сауль   76' (Баркли Росс (   76') Вернер Тимо
Запасные: Хаверц Кай Силва Тьяго Xavier Mbuyamba Беттинелли Маркус
Стир Джед Кэш Мэтти   77' (Конса Эзри (   77') Туанзебе Аксел Хаус Кортни Янг Эшли   86' Накамба Марвелус Сансон Морган   42' (Чуквуэмека Карни (   42') Траоре Бертран   64' (Филоген-Бидас Джейден (   64') Буэндия Эмилиано Эль-Гази Анвар Арчер Камерон
Запасные: Caleb Chukwuemeka Viljami Sinisalo Ремзи Аарон Богард Ламар
22 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Протокол игры  
Вулверхэмптон

2:2

(пен. 2:3)

 Тоттенхэм
    14' Н'Домбеле Тангай (0:1)
    23' Кейн Гарри (0:2)
(1:2) Дендонкер Леандер 38'    
(2:2) Поденсе Даниэл 58'
Радди Джон Yerson Mosquera   9' (Коди Конор (   9') Боли Вийи Килман Макс Хувер Ки-Джана Невеш Рубен   47' Дендонкер Леандер Аит-Нури Раян   75' (Семеду Нелсон (   75') Поденсе Даниэл   84' (Моутинью Жоау (   84') Силва Фабио   16'   46' (Траоре Адама (   46') Хван Хичхан
Запасные: Хименес Рауль Тринкан Франсишку Моуленд Луи
Голлини Пьерлуиджи Танганга Джафет   90' (Регилон Серхио (   90') Ромеро Кристиан Санчес Давинсон Дэвис Бен Алли Деле   82' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (   82') Скипп Оливер Н'Домбеле Тангай   83' Ло Чельсо Джовани   62' (Сон Хынмин (   62') Кейн Гарри Хиль Бриан
Запасные: Доэрти Мэтт Родон Джо Скарлетт Дейн Остин Брендон
22 сентября. Стадион "Молинью".

 

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окончен Брайтон 2:0 Суонси
окончен после пенальти Челси 1:1 Астон Вилла
окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Хэм
окончен Арсенал 3:0 Уимблдон
окончен Миллуолл 0:2 Лестер
окончен после пенальти Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм
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