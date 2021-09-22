Вернер прервал десятиматчевую сухую серию

Тимо Вернеру наконец-то удалось забить в футболке лондонского «Челси».

25-летний немецкий форвард прервал свою десятиматчевую серию без голов, отличившись в поединке Кубка английской лиги против «Астон Виллы». В начале второго тайма немец открыл счёт в кубковой игре, успешно распорядившись ассистом Риса Джеймса.

Напомним, что в последний раз Тимо Вернер радовал фанатов «аристократов» результативными действиями ещё 5 мая. Тогда нападающий поразил ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0).

Трансляция матча «Челси» - «Астон Вилла», проходящего в эти минуты, доступна на сайте Liveresult.ru.