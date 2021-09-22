Тухель поддержал Вернера

Коуч «Челси» Томас Тухель поделился мнением об уровне игры своего соотечественника Тимо Вернера, испытывающего проблемы с реализацией.

«Тимо способен выступать в паре с Лукаку. Мы удостоверились в этом в недавнем матче с «Тоттенхэмом».

Вернеру нужно оставить позади некое разочарование по причине неудачного Евро и не лучших первых игр в сезоне в футболке «Челси». Он может быть куда более опасным у ворот соперников.

Видим, что постепенно он прибавляет. Есть сигналы, которые говорят нам, что Вернер на верном пути», – приводит слова Тухеля The Sun.

В эти минуты «Челси» с Вернером в основе играет в Кубке английской лиги против «Астон Виллы». Трансляция доступна на сайте Liveresult.ru.