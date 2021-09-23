Тухель высказался о прервавшейся безголевой серии Вернера

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель отреагировал на гол своего соотечественника Тимо Вернера во вчерашнем матче Кубка лиги против бирмингемской «Астон Виллы». Нападающий отличился голом в начале второго тайма, прервав свою 10-матчевую сухую серию.

«Одна из задач команды – это создание голевых возможностей для Вернера. Далее уже все зависит только от его навыков. Для голеадора нет лучших моментов, чем забитые мячи», - передает слова специалиста пресс-служба английского топ-клуба.

Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее оказались подопечные Тухеля – 4:3.