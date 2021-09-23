Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 245 Комментарии
Кубок лиги

Сульшер объяснил вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги

23 Сентября 2021 • 08:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Вест Хэм
окончен

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о вылете своей команды из Кубка английской лиги. В матче 1/16 финала манкунианцы на своем поле минимально уступили лондонскому «Вест Хэму» (0:1).

«Мы неудачно начали игру, затем смогли вернуться, создавали моменты и били по воротам соперника, однако не получилось использовать моменты.

Для нас каждый поединок важен, однако в этом турнире мы всегда даем время тем, кто редко играет. Решили поступить таким образом снова, чтобы набрать ход», - передает слова норвежского специалиста BBC Sport.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут против «Астон Виллы» 25 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
09:07 · Англия. Кубок лиги
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
08:33 · Англия. Кубок лиги
Тухель высказался о прервавшейся безголевой серии Вернера
08:18 · Англия. Кубок лиги
Сульшер объяснил вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги
22 Сентября
23:56 · Англия. Кубок лиги
«Челси» и «Тоттенхэм» выиграли в сериях пенальти 6
23:52 · Англия. Кубок лиги
«Вест Хэм» выбил «МЮ» из Кубка лиги, «Арсенал» разгромно победил 7
23:36 · Англия. Кубок лиги
Сульшер: «Роналду хочет играть всегда»
23:28 · Англия. Кубок лиги
Вернер прервал десятиматчевую сухую серию
22:03 · Англия. Кубок лиги
Тухель поддержал Вернера
17:24 · Англия. Кубок лиги
​Комментатор на «Матч Премьер» грубо ошибся в прямом эфире 1
09:29 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола - об Акинфенве: Легендарный нападающий 2
08:51 · Англия. Кубок лиги
Фил Джонс попал в заявку «МЮ» впервые за год
02:28 · Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:24 · Англия. Кубок лиги
Челси - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
21 Сентября
23:38 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разгромили соперников по Кубку лиги 2
21:54 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» - «Астон Вилла»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 22 сентября 2021
Все новости
Рекомендуем