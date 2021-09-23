Сульшер объяснил вылет «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о вылете своей команды из Кубка английской лиги. В матче 1/16 финала манкунианцы на своем поле минимально уступили лондонскому «Вест Хэму» (0:1).

«Мы неудачно начали игру, затем смогли вернуться, создавали моменты и били по воротам соперника, однако не получилось использовать моменты.

Для нас каждый поединок важен, однако в этом турнире мы всегда даем время тем, кто редко играет. Решили поступить таким образом снова, чтобы набрать ход», - передает слова норвежского специалиста BBC Sport.

Следующий матч «красные дьяволы» проведут против «Астон Виллы» 25 сентября.