Сульшер: «Роналду хочет играть всегда»

Уле Гуннар Сульшер прокомментировал своё решение оставить 36-летнего португальца вне заявки на поединок Кубка английской лиги против «Вест Хэма» в запасе.

«Мы увидели, что Криштиану уже в первых своих матчах после перехода начал демонстрировать разницу. Но сезон очень длинный, и нам ещё понадобится его помощь.

Роналду хочет играть всегда. Однако у меня есть сомнения, что это возможно», - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что в стартовых трёх поединках в футболке «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удалось отличиться 4 голами.

Ранее Рэй Парлор сравнил португальца с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля».