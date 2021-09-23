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Капитан «Вест Хэма» вспомнил о последней гостевой победе над «Манчестер Юнайтед»

23 Сентября 2021 • 15:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Вест Хэм
окончен

Марк Ноубл поделился эмоциями после успеха 1:0 в выездном поединке Кубка английской Лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Прекрасный вечер для нашей команды. Для меня, как и для моих партнёров, это был невероятный поединок. У нас получилось одержать победу в сражении с «Манчестер Юнайтед» на выезде. На моём веку это случалось не так уж часто», - приводит слова Марка Ноубла пресс-служба «молотобойцев».

Капитан «Вест Хэма» напомнил, что в последний раз лондонцы добивались успеха на «Олд Траффорд», ещё 14 лет назад, когда Карлос Тевес выступал за «железных».

Следующим соперником подопечных Мойеса в Кубке Лиги будет «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Кубок Лиги Марк Ноубл
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