Капитан «Вест Хэма» вспомнил о последней гостевой победе над «Манчестер Юнайтед»

Марк Ноубл поделился эмоциями после успеха 1:0 в выездном поединке Кубка английской Лиги против «Манчестер Юнайтед».

«Прекрасный вечер для нашей команды. Для меня, как и для моих партнёров, это был невероятный поединок. У нас получилось одержать победу в сражении с «Манчестер Юнайтед» на выезде. На моём веку это случалось не так уж часто», - приводит слова Марка Ноубла пресс-служба «молотобойцев».

Капитан «Вест Хэма» напомнил, что в последний раз лондонцы добивались успеха на «Олд Траффорд», ещё 14 лет назад, когда Карлос Тевес выступал за «железных».

Следующим соперником подопечных Мойеса в Кубке Лиги будет «Манчестер Сити».