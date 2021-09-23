Крал прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Чешский хавбек Алекс Крал, перешедший в лондонский «Вест Хэм» из московского «Спартака» на правах аренды, посредством своего инстаграм-аккаунта высказался о вчерашней победе над «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. «Молотобойцы» выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.

«Какой вечер! Мой дебют и отличное выступление команды. Теперь мы в 1/8 финала турнира», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Аренда Крала рассчитана до окончания нынешнего сезона. По завершении срока аренды лондонский клуб имеет право выкупить игрока.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала турнира. «Вест Хэм» поборется с «Манчестер Сити» за путевку в четвертьфинал.