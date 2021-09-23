Крал прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Чешский хавбек Алекс Крал, перешедший в лондонский «Вест Хэм» из московского «Спартака» на правах аренды, посредством своего инстаграм-аккаунта высказался о вчерашней победе над «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. «Молотобойцы» выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.
«Какой вечер! Мой дебют и отличное выступление команды. Теперь мы в 1/8 финала турнира», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.
Аренда Крала рассчитана до окончания нынешнего сезона. По завершении срока аренды лондонский клуб имеет право выкупить игрока.
Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала турнира. «Вест Хэм» поборется с «Манчестер Сити» за путевку в четвертьфинал.
Я, думаю, что они зубы обломают в этих турнирах! Результат у МЮ будет такой же как в ЮВЕ в сезоне 2020-2021 у Роналду был. Все, кто браво сразу начинают в игре после перехода в тот или иной клуб, почему то потом через некоторое время сдуваются, возможно этот проигрыш МЮ во главе с Роналду и есть начало упадка команды. Пиаром будут себя тешить руководство МЮ на протяжении сезона 2021-2022.