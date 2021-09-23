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Кубок лиги

Крал прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

23 Сентября 2021 • 10:21 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:1
Вест Хэм
окончен

Чешский хавбек Алекс Крал, перешедший в лондонский «Вест Хэм» из московского «Спартака» на правах аренды, посредством своего инстаграм-аккаунта высказался о вчерашней победе над «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. «Молотобойцы» выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.

«Какой вечер! Мой дебют и отличное выступление команды. Теперь мы в 1/8 финала турнира», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Аренда Крала рассчитана до окончания нынешнего сезона. По завершении срока аренды лондонский клуб имеет право выкупить игрока.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала турнира. «Вест Хэм» поборется с «Манчестер Сити» за путевку в четвертьфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Алекс Крал
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
SamMessi
23 Сентября 2021 в 12:02
Все звезды МЮ, только пиарятся пока что! Они все Роналду боготворят и думают, что совместно с ним возьмут АПЛ и ЛЧ.
Я, думаю, что они зубы обломают в этих турнирах! Результат у МЮ будет такой же как в ЮВЕ в сезоне 2020-2021 у Роналду был. Все, кто браво сразу начинают в игре после перехода в тот или иной клуб, почему то потом через некоторое время сдуваются, возможно этот проигрыш МЮ во главе с Роналду и есть начало упадка команды. Пиаром будут себя тешить руководство МЮ на протяжении сезона 2021-2022.
Марченко Максим
23 Сентября 2021 в 11:26
БРАВО Вест-Хем !!! И хде все те звёзды у МЮ ,УПС ? ))) Пинком под ЗАД и вон с кубка Англии )))
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