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Фил Джонс попал в заявку «МЮ» впервые за год

22 Сентября 2021 • 08:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вест Хэм
1.45 4.15 6.70
Через 9 ч. 0 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку своей команды на матч Кубка лиги с «Вест Хэмом». Данное появление в заявке стало для защитника первым за год.

Последний раз Джонс попадал в список команды на матч 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Тогда защитник отметился забитым голом. Столь долгий перерыв был связан с травмой колена, из-за которой футболист не мог играть.

«Я очень рад за Фила. Всё это время он был настоящим профессионалом и продолжал работать над собой. Он обязательно сыграет в этом матче», - заявил Сульшер.

Напомним, что контракт Джонса с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.

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Манчестер Юнайтед Фил Джонс
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