Фил Джонс попал в заявку «МЮ» впервые за год

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс попал в заявку своей команды на матч Кубка лиги с «Вест Хэмом». Данное появление в заявке стало для защитника первым за год.

Последний раз Джонс попадал в список команды на матч 26 сентября 2020 года в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0). Тогда защитник отметился забитым голом. Столь долгий перерыв был связан с травмой колена, из-за которой футболист не мог играть.

«Я очень рад за Фила. Всё это время он был настоящим профессионалом и продолжал работать над собой. Он обязательно сыграет в этом матче», - заявил Сульшер.

Напомним, что контракт Джонса с «МЮ» рассчитан до июня 2023 года.