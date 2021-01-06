Англия. Кубок лиги 2020-2021
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Моуринью прокомментировал выход «Тоттенхэма» в финал Кубка лиги

06 Января 2021, 10:40,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о победе над «Брентфордом» (2:0) в поединке 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Мы контролировали ход встречи. «Тоттенхэм» показал неидеальный футбол, порой игроки принимали неправильные решения. Иногда проскальзывали лишние касания. Однако это был полный контроль над соперником, который, скорее всего, поднимется в АПЛ в следующем сезоне», - приводит слова португальского тренера портал Goal.

В финале «Тоттенхэм» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Встреча пройдет на «Олд Траффорд» шестого января, начало - 22:45 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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