Реднапп: «Выход в финал - огромное событие для Моуринью и «Тоттенхэма»

Экс-игрок лондонского «Тоттенхэма», а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал выход «шпор» в финал Кубка английской лиги. В полуфинале столичный коллектив переиграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

«Участие в финале - огромное событие для Жозе Моуринью и «Тоттенхэма». Этот успех может изменить ментальность клуба. Для них это отличный шанс. В финале «шпорам» будет противостоять очень сильный соперник. Без разницы, будет это «МЮ» или «Манчестер Сити», - приводит слова Реднаппа издание Sky Sports.

Дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Олд Траффорд» шестого января, начало - 22:45 по московскому времени.