​«Я викинг, но ты мне должен щиток»: игрок «Тоттенхэма» ответил сопернику после грубейшего фола

Во вторник вечером «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0 и пробился в финал Кубка лиги. В концовке гости остались в меньшинстве – Джошуа Дасилва совершил грубейший подкат, после которого у хавбека «шпор» Пьера-Эмиля Хёйбьерга пошла кровь из области голени.

«Все, кто со мной знаком, знают, что это было непреднамеренно. Буду извлекать уроки», - написал Дасилва в Twitter.

«Конечно, ты этого не хотел. Так что не переживай. Я викинг, и я в порядке. Но! Ты должен мне новый щиток.

У тебя впереди большое будущее. Будь сильным и продолжай усердно работать. Удачи тебе и твоей команде. Крепко обнимаю», - ответил Хейбьерг.