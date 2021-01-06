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​«Я викинг, но ты мне должен щиток»: игрок «Тоттенхэма» ответил сопернику после грубейшего фола

06 Января 2021, 17:49,

Global Look Press

Во вторник вечером «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0 и пробился в финал Кубка лиги. В концовке гости остались в меньшинстве – Джошуа Дасилва совершил грубейший подкат, после которого у хавбека «шпор» Пьера-Эмиля Хёйбьерга пошла кровь из области голени.

«Все, кто со мной знаком, знают, что это было непреднамеренно. Буду извлекать уроки», - написал Дасилва в Twitter.

«Конечно, ты этого не хотел. Так что не переживай. Я викинг, и я в порядке. Но! Ты должен мне новый щиток.

У тебя впереди большое будущее. Будь сильным и продолжай усердно работать. Удачи тебе и твоей команде. Крепко обнимаю», - ответил Хейбьерг.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Брентфорд, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Джошуа Дасилва
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