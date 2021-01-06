Голы Сиссоко и Сона вывели «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги

|
06 Января 2021, 00:39,
|
|
«Тоттенхэм» боролся с «Брентфордом» за выход в финал Кубка лиги и был сильнее представителя Чемпионшипа. Уже первый удар по воротам гостей стал голевым, это Мусса Сиссоко головой переправил мяч в сетку после навеса Серхио Регилона. Игра прилично оживилась в середине второго тайма. «Брентфорд» забил из офсайда, после чего Хынмин Сон и Гарри Кейн дважды подряд убегали один на один с вратарем, и кореец свой шанс использовал. Тангай Н’Домбеле мог делать счет разгромным, но попал в штангу.
2:0, и в финале «Тоттенхэм» сыграет против одного из манчестерских клубов.
Протокол игры
|(1:0) Сиссоко Мусса 12'
|(2:0) Сон Хынмин 70'
Льорис Уго • Орье Серж • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Регилон Серхио 53' 71' ( Дэвис Бен ( 71') • Сиссоко Мусса • Хёйбьерг Пьер-Эмиль 86' ( Танганга Джафет ( 86') • Лукас Моура 71' ( Уинкс Гарри ( 71') • Н'Домбеле Тангай • Сон Хынмин 89' ( Винисиус Карлос ( 89') • Кейн Гарри
Запасные: Уайт Харви • Бергвейн Стевен • Алли Деле • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо
Райя Давид • Далсгор Хенрик • Пиннок Итан • Соренсен Мадс • Генри Рико • Дасилва Джошуа • 84'Янельт Витали 19' 74' ( Фосу Тарик ( 74') • Йенсен Матиас • Мбеумо Брайан 51' 81' ( Форсс Маркус ( 81') • Тони Айвен • Каньос Серхи 14' 74' ( Хансен Эмилиано ( 74')
Запасные: Дэниэльс Люк • Finn Stevens • Расмуссен Мадс • Годдос Саман
05 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Брентфорд