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Голы Сиссоко и Сона вывели «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги

06 Января 2021, 00:39,

Global Look Press

«Тоттенхэм» боролся с «Брентфордом» за выход в финал Кубка лиги и был сильнее представителя Чемпионшипа. Уже первый удар по воротам гостей стал голевым, это Мусса Сиссоко головой переправил мяч в сетку после навеса Серхио Регилона. Игра прилично оживилась в середине второго тайма. «Брентфорд» забил из офсайда, после чего Хынмин Сон и Гарри Кейн дважды подряд убегали один на один с вратарем, и кореец свой шанс использовал. Тангай Н’Домбеле мог делать счет разгромным, но попал в штангу.

2:0, и в финале «Тоттенхэм» сыграет против одного из манчестерских клубов.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
(1:0) Сиссоко Мусса 12'    
(2:0) Сон Хынмин 70'    
Льорис Уго Орье Серж Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио   53'   71' (Дэвис Бен (   71') Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль   86' (Танганга Джафет (   86') Лукас Моура   71' (Уинкс Гарри (   71') Н'Домбеле Тангай Сон Хынмин   89' (Винисиус Карлос (   89') Кейн Гарри
Запасные: Уайт Харви Бергвейн Стевен Алли Деле Алдервейрельд Тоби Харт Джо
Райя Давид Далсгор Хенрик Пиннок Итан Соренсен Мадс Генри Рико Дасилва Джошуа   84' Янельт Витали   19'   74' (Фосу Тарик (   74') Йенсен Матиас Мбеумо Брайан   51'   81' (Форсс Маркус (   81') Тони Айвен Каньос Серхи   14'   74' (Хансен Эмилиано (   74')
Запасные: Дэниэльс Люк Finn Stevens Расмуссен Мадс Годдос Саман
05 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Брентфорд
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