Голы Сиссоко и Сона вывели «Тоттенхэм» в финал Кубка лиги

«Тоттенхэм» боролся с «Брентфордом» за выход в финал Кубка лиги и был сильнее представителя Чемпионшипа. Уже первый удар по воротам гостей стал голевым, это Мусса Сиссоко головой переправил мяч в сетку после навеса Серхио Регилона. Игра прилично оживилась в середине второго тайма. «Брентфорд» забил из офсайда, после чего Хынмин Сон и Гарри Кейн дважды подряд убегали один на один с вратарем, и кореец свой шанс использовал. Тангай Н’Домбеле мог делать счет разгромным, но попал в штангу.

2:0, и в финале «Тоттенхэм» сыграет против одного из манчестерских клубов.