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Уан-Биссака и Мактоминай не сыграют с «Эвертоном»

22 Декабря 2020, 19:53,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто пропустит матч против «Эвертона» в четвертьфинале Кубка Лиги.

«Уан-Биссака и Мактоминай точно не сыграют завтра. Надеюсь, что это ненадолго. Их не будет, но в остальном всё в порядке. Мы внесём несколько изменений, проведём ротацию, потому что кому-то нужен отдых. С «Эвертоном» сыграет свежая команда», - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени. Отметим, что уже в субботу, 26 декабря, «манкунианцы» в гостях сыграют с «Лестером».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Скотт Мактоминей, Аарон Уан-Биссака
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