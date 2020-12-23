Анчелотти вспомнил об отказе возглавить «МЮ»

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти вспомнил о том, как отказался занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«У меня по-прежнему хорошие отношения с Алексом Фергюсоном. Когда Алекс покидал «Манчестер Юнайтед», он предложил мне возглавить команду. Мы даже провели встречу, но тогда я был близок к работе в «Реале». По этой причине я отказался. После этого манкунианцы меня не приглашали», - цитирует итальянского специалиста издание Mirror.

Сегодня, 23-го декабря, «Эвертон» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Начало поединка - 23:00 по московскому времени.