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Анчелотти вспомнил об отказе возглавить «МЮ»

23 Декабря 2020, 10:30,

Global Look Press

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти вспомнил о том, как отказался занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«У меня по-прежнему хорошие отношения с Алексом Фергюсоном. Когда Алекс покидал «Манчестер Юнайтед», он предложил мне возглавить команду. Мы даже провели встречу, но тогда я был близок к работе в «Реале». По этой причине я отказался. После этого манкунианцы меня не приглашали», - цитирует итальянского специалиста издание Mirror.

Сегодня, 23-го декабря, «Эвертон» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Начало поединка - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эвертон, Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Petrov Alexander
23 Декабря 2020, 11:23

Надеюсь Карло обыграет этого физрука и МЮ останется без трофеев.

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