«Манчестер Юнайтед» одержал 13 побед подряд в матчах с клубами АПЛ

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с «Эвертоном». Подопечные норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшер отпраздновали победу (2:0) и пробились в полуфинал турнира, где сыграют с «Манчестер Сити».

Как сообщает Opta в «Твиттере», «красные дьяволы» взяли верх в 13-м подряд поединке против клубов АПЛ во всех турнирах. Эта серия стала рекордной для манкунианцев.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» не обыгрывал на выезде команду из АПЛ 19-го июня. Тогда была зафиксирована ничья с лондонским «Тоттенхэмом» (1:1).

В настоящий момент манкунианцы, набрав 26 очков, занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.