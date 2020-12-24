Магуайр: «МЮ» пора выигрывать трофеи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над «Эвертоном» в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Уле Гуннара Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» провел отличный матч, мы могли забить больше двух мячей. Мы имели возможности сделать счет более крупным. Нам нужно поработать над реализацией моментов.

От нашей команды всегда ждут побед, мы это понимаем. Нам пора выигрывать трофеи», - передает слова защитника издание BBC Sport.

В полуфинале Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».